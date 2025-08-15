FC Barcelone : les grandes annonces d’Hansi Flick sur le mercato

Le FC Barcelone lance sa saison 2025/2026 ce samedi du côté de Majorque (19h30). Le champion en titre espère bien conserver son trophée au printemps prochain grâce notamment à son mercato et aux signatures de Joan Garcia, Marcus Rashford et dans une moindre mesure Roony Bardghji. Les deux derniers cités ne sont d’ailleurs toujours pas officiellement inscrits pour jouer en Liga, à l’inverse du gardien, qui devrait être titulaire demain. C’est d’ailleurs du mercato dont il a beaucoup été question en conférence de presse de veille de match.

«Nous avons la qualité pour être une meilleure équipe, mais cela dépendra aussi des résultats. Si nous pouvons gagner un titre ou plus», résume Hansi Flick face à la presse, à qui on fait tout de même remarquer que le départ surprise d’Iñigo Martinez a affaibli l’effectif. «J’ai été très surpris quand il m’a annoncé son départ. Je ne suis pas heureux de ça car c’est un grand joueur», regrette le coach allemand, qui n’en veut pas à son désormais ex-joueur. «Je comprends sa décision et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.»

Flick ne veut pas d’un défenseur supplémentaire

Depuis le transfert de Martinez vers l’Arabie saoudite, certaines rumeurs évoquent le besoin d’un nouveau défenseur pour pallier ce départ. Flick serait pour, là où la direction, toujours en train de compter ses sous, estime qu’il n’y en aurait pas besoin. Le coach a pourtant démenti en conférence de presse. «Honnêtement, non. Nous pouvons également utiliser Gerard Martín à ce poste (défenseur central gauche), je l’apprécie beaucoup. L’année dernière, il a joué de manière fantastique, il s’est beaucoup amélioré. Sur le côté, il donne satisfaction aussi. J’aime les joueurs qui peuvent être polyvalents.»

Ce dossier est donc refermé, tout comme il ne devrait pas y avoir une dernière grosse vente, notamment de Fermin Lopez courtisé à Manchester United et Chelsea. «Il a été spectaculaire la saison dernière. À de nombreux postes, nous avons de la qualité avec différents joueurs, y compris Dani Olmo. Nous pouvons le gérer. Certains auront plus de minutes que d’autres, mais je suis très content de lui. Lors de la pré-saison, je n’étais pas ravi, mais il s’est beaucoup amélioré ces dernières semaines. Il a fait un grand match contre Côme, montrant sa force et son énergie.» Ici aussi, le sujet est clos.