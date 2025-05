Juventus : Igor Tudor remplace un joueur après dix minutes !

Scène cocasse à laquelle ont assisté les 48 000 spectateurs du Stade Olympique de Rome lors de la rencontre entre la Lazio et la Juventus, capitale dans la course à la Ligue des Champions. Peu utilisé depuis le début de la saison, le jeune Vasilije Adzic a eu l’opportunité de devenir le héros turinois, alors que la Juventus menait 1-0, en entrant après 76 minutes de jeu. Et dix minutes plus tard, son numéro était à nouveau affiché sur le panneau du quatrième arbitre, mais cette fois en rouge.

Le jeune monténégrin de 18 ans est immédiatement ressorti, sans être ni blessé ni fatigué. Igor Tudor a simplement estimé qu’il n’était pas l’homme de la situation. Grand mal lui en a fait, puisque la Lazio a finalement arraché le match nul au bout du temps additionnel par l’intermédiaire de l’expérimenté Mattia Vecino. «Les remplacements d’Adzic et de Conceiçao ? Je me suis excusé, mais j’ai dû les remplacer car j’avais besoin de taille et d’expérience. Une bonne décision que je referais», s’est justifié Igor Tudor après la rencontre.