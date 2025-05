Armand Laurienté élu meilleur joueur de Serie B

Redescendu à la surprise générale en Serie B la saison dernière, alors qu’ils restaient sur plusieurs exercices passés à se battre pour l’Europe, Sassuolo apparaissait comme un ogre en deuxième division italienne cette année. Et sans surprise, l’ogre n’a fait qu’une bouchée de chacun de ses chasseurs. Alors qu’il reste encore une journée de championnat à disputer, Sassuolo a déjà validé son titre de champion depuis une semaine, ainsi que sa promotion directe depuis maintenant plus d’un mois.

Et l’homme de ce titre est français : Armand Laurienté. Auteur de 18 buts et de cinq passes décisives en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat et le second meilleur buteur de l’histoire de Saussolo sur une saison de Serie B, l’attaquant a été élu meilleur joueur de la saison par les journalistes. Resté au club après la descente, l’ancien de Lorient a été l’un des acteurs majeurs de la superbe saison des Verts et Noirs.