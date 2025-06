Reinildo devrait rebondir à Sunderland en Premier League

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, Reinildo (31 ans) est sur le point de s’engager avec Sunderland, tout juste promu en Premier League et entraîné par Régis Le Bris, selon plusieurs médias dont Marca. Le latéral gauche mozambicain avait rejoint l’Espagne en janvier 2022 en provenance de Lille, avec lequel il avait été sacré champion de France en 2021.

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde des Clubs, Reinildo quitte les Colchoneros après trois ans et demi et plus de 100 matches disputés. Freiné par une rupture du ligament croisé en février 2023 lors d’un derby contre le Real Madrid, il n’était plus parvenu à retrouver une place de titulaire. Comme lui, Axel Witsel et César Azpilicueta ne prolongeront pas l’aventure à Madrid.