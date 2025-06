Mondial des Clubs : le PSG humilie l’Inter Miami de Lionel Messi et file en quarts !

Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, le Paris Saint-Germain poursuivait sa Coupe du Monde des Clubs. Opposés à l’Inter Miami dans le cadre des 8es de finale, les Parisiens s’organisaient en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts et une «équipe type», excepté la mise sur le banc d’Ousmane Dembélé, encore trop juste pour débuter dans la peau d’un titulaire. En face, les Hérons de Javier Mascherano se présentaient, eux, en 4-4-2 avec un duo Messi-Suarez sur le front de l’attaque. Une affiche alléchante qui ne tardait d’ailleurs pas à s’animer… Servi sur le côté gauche, Kvaratskhelia s’offrait un premier rush solitaire en s’infiltrant dans la défense floridienne avant de servir Barcola mais ce dernier butait sur Ustari (4e).

La suite après cette publicité

Parfaitement entré dans ce match, le PSG ouvrait finalement le score dans la foulée… Sur un coup franc de Vitinha, Neves, oublié au second poteau, concluait d’une belle tête pour donner l’avantage aux siens (1-0, 6e). Fort de cette entame idéale, le club de la capitale poursuivait son entreprise et passait tout proche du break. Sur un nouveau corner, Ruiz profitait d’une remise de Barcola pour doubler la mise de la tête mais sa réalisation était refusée pour une position de hors-jeu au départ de l’action (16e). Maître des débats, Paris s’illustrait encore mais ni Hakimi (20e) ni Vitinha (21e) ne parvenaient à tromper la vigilance d’Ustari.

Le PSG a déroulé !

En grande souffrance, l’Inter Miami ne faisait que subir. Trouvé par Doué en retrait, Kvaratskhelia armait une nouvelle frappe enroulée mais cette dernière fuyait de peu le cadre des Hérons (23e). Dans un grand jour, le Géorgien mettait encore à mal la défense floridienne avant de tomber sur un Ustari inspiré (28e). A la demi-heure de jeu, Ruiz était lui trouvé par Hakimi et profitait d’une belle feinte de Doué pour tenter sa chance mais sa frappe du gauche ne trouvait pas non plus le cadre (30e). Les vagues parisiennes se multipliaient mais Nuno Mendes, trouvé par Marquinhos dans le dos de la défense, manquait encore de réussite dans son face à face avec Ustari avant d’être signalé hors-jeu (34e). Une domination sans partage du PSG (aucun tir pour l’Inter Miami) qui allait finalement être récompensée.

La suite après cette publicité

Après un gros pressing de Ruiz, Barcola retrouvait le milieu de terrain espagnol qui offrait un caviar à Neves pour le but du break (2-0, 39e). Fort d’un doublé, l’ancien joueur de Benfica célébrait même quelques instants plus tard le troisième but des siens. Sur un centre de Doué, Aviles trompait son propre gardien (3-0, 44e) et le cauchemar des Hérons n’allait pas s’arrêter là… Dans le temps additionnel du premier acte, Hakimi participait à la fête. Parfaitement trouvé par Vitinha dans le dos de la défense, Barcola s’échappait avant de servir le Marocain en retrait. En deux temps, le numéro 2 parisien trompait Ustari (4-0, 45+3e) et permettait au PSG de se rapprocher plus que jamais des quarts de finale. Au retour des vestiaires, Beraldo et Zaïre-Emery remplaçaient Marquinhos et Ruiz alors que l’Inter Miami tentait de se montrer menaçant…

Sur une inspiration géniale, Messi trouvait Suarez dans le dos de Beraldo mais l’attaquant uruguayen manquait son contrôle (49e). Davantage portée vers l’avant, la franchise floridienne ne parvenait cependant pas à surprendre la défense francilienne, vigilante. Légèrement bousculé, Paris reprenait finalement le contrôle du ballon. Peu avant l’heure de jeu, Doué tentait sa chance mais Ustari captait (57e) avant de détourner la frappe de Barcola (58e). Toujours aussi dominateurs malgré un Leo Messi plus actif (63e, 80e, 89e), les coéquipiers de Dembélé, de retour à la compétition pour la dernière demi-heure de jeu, géraient tranquillement la fin de cette rencontre pour s’offrir un large succès (4-0) ne souffrant d’aucune contestation. Qualifié sans trembler pour les quarts de finale, le Paris Saint-Germain attend désormais son futur adversaire, à savoir le gagnant de l’affiche opposant Flamengo au Bayern Munich, ce dimanche à partir de 22h.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.