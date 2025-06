Mondial des clubs : le coach de Flamengo veut rivaliser avec le Bayern Munich

Alors que les huitièmes de finale de cette première édition de la Coupe du monde des clubs ont débuté hier avec les victoires de Palmeiras et de Chelsea, des affrontements sur le papier déséquilibrés sont toujours à l’affiche. Comme par exemple celui qui opposera ce dimanche soir Flamengo et le Bayern Munich. Pourtant, le manager des Brésiliens Filipe Luis ne se voit pas en victime expiatoire, loin de là.

«Je suis convaincu que nos joueurs peuvent rivaliser avec cette équipe du Bayern et que nous pouvons réaliser une belle performance. C’est certainement l’un des adversaires les plus coriaces que nous puissions affronter», a analysé l’ancien joueur de l’Atlético en conférence de presse. Et pour cause, les siens ont déjà fait tomber Chelsea en phase de poule (3-1) dans une rencontre plus qu’aboutie. Bis repetita contre les Allemands ?

