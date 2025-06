Monaco : Paul Pogba livre ses premières impressions

Après plus de 20 mois sans fouler de pelouse, Paul Pogba a signé hier son retour du côté de l’AS Monaco. Le champion du monde 2018 s’est engagé pour deux saisons sur le Rocher, et n’a visiblement qu’une hâte : rejouer au football. Dans une vidéo inside publiée par son club sur YouTube, la Pioche a livré ses premières impressions quelques minutes avant sa signature. Et l’excitation régnait.

«Malgré l’expérience, tant que je n’ai pas mis le maillot, le short… J’ai les mains moites carrément ! C’est un stress positif, c’est comme si tu avais signé aspirant, tu quittes ta famille pour aller au centre de formation. C’est un peu ce que j’ai ressenti», a-t-il confié. Il a également évoqué ce que représentait pour lui l’ASM : «il y a toujours eu du talent ici. Le jeune Pat (Vieira), Thierry Henry, Yaya Touré, Jérôme Rothen, Adebayor, Trezegoal (David Trezeguet), Bernardo Silva, Thomas Lemar, Gallardo, Giuly, Morientes, Djorkaeff, Marco Simone, Fabien Barthez, il y en a qui sont passés ici ! Didier Deschamps aussi… » Il fait désormais partie de cette liste prestigieuse.