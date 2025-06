Un champion du monde argentin vers la Serie B

Libre depuis son départ de Monza il y a un an, Papu Gomez (37 ans) pourrait trouver un rebond. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 2022 se rapprocherait de Padoue, promu en Serie B. Le club a l’ambition de bâtir une équipe solide pour sa remontée, et pourrait changer de propriétaire dans les prochaines semaines (Joseph Oughourlian, patron de Lens, en est actuellement actionnaire et mènerait des discussions pour la cession de ses parts).

Selon le journal au papier rose, l’Argentin fait donc partie des priorités du club, qui discute déjà avec l’entourage du joueur. Ce dernier n’a plus joué depuis sa suspension après un contrôle positif à la terbutaline et avait d’ailleurs raconté sa descente aux enfers ces derniers mois.