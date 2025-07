Borussia Dortmund - Rayados de Monterrey : les compositions officielles

Suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs avec un duel entre le Borussia Dortmund et les Rayados de Monterrey. Les Allemands s’articulent dans un 3-4-3 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Niklas Süle, Waldemar Anton et Ramy Bensebaïni. L’entrejeu est assuré par Félix Nmecha et Pascal Gross avec Julian Ryerson et Daniel Svensson dans les couloirs. Devant, Serhou Guirassy, prend la pointe de l’attaque avec Jobe Bellingham et Karim Adeyemi à ses côtés.

De leur côté, les Mexicains s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Esteban Andrada qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Érick Aguirre, Stefan Medina, Sergio Ramos et Gerardo Arteaga. Nelson Deossa et Jorge Rodríguez se retrouvent dans l’entrejeu avec Oliver Torres et Jesus Corona dans les couloirs. Sergio Canales accompagne Germán Berterame en attaque.

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel – Süle, Anton, Bensebaïni – Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson – Bellingham, Guirassy, Adeyemi

Rayados de Monterrey : Andrada - Aguirre, Medina, Ramos, Arteaga - Deossa, Rodríguez - Corona, Canales, Torres - Berterame

