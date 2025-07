Coupe du monde des Clubs : le Borussia Dortmund se fait peur mais résiste aux Rayados de Monterrey

Cette nuit, les huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs prenaient fin. Le Real Madrid avait obtenu son ticket pour les quarts de finale quelques heures plus tôt en venant à bout de la Juventus (1-0). Cette fois, le Borussia Dortmund croisait le fer avec les Rayados de Monterrey avec la volonté de rejoindre et défier les Merengues au prochain tour. Les Allemands misaient sur un traditionnel 3-4-3 avec notamment la présence de Jobe Bellingham en soutien de Karim Adeyemi et Serhou Guirassy. De leur côté, les Mexicains s’établissaient en 4-2-3-1 avec Sergio Ramos en défense ainsi que Jesus Corona, Oliver Torres et Sergio Canales en soutien de Germán Berterame.

Après quelques minutes de chauffe où les Rayados de Monterrey dictaient leur rythme, Nelson Deossa lançait les débats d’une frappe lointaine qui se logeait dans les gants de Gregor Kobel (11e). La réponse du Borussia Dortmund était imminente. Servi par Jobe Bellingham devant la surface mexicaine, Serhou Guirassy combinait avec Karim Adeyemi qui lui transmettait dans la surface pour conclure (1-0, 14e). Monterrey tentait alors de revenir et Jesus Corona se retrouvait seul face à Gregor Kobel, mais manquait son face à face (19e). Plus clinique, le Borussia Dortmund allait finalement prendre le large et ainsi valider son efficacité.

Le Borussia Dortmund peut remercier Serhou Guirassy

Karim Adeyemi était encore une fois à la baguette avec un joli travail côté droit suivi d’une remise en retrait plein axe. Sans trembler, Serhou Guirassy offrait plus d’air aux siens (2-0, 24e). Le buteur guinéen aurait même pu s’offrir un triplé, mais manquait de mordant sur deux occasions chaudes (31e et 34e). Finalement, rien n’évoluait jusqu’à la mi-temps. Le retour des vestiaires était en revanche canon avec ce centre de Sergio Canales repris par Erick Aguirre puis poussé au fond des filets par Germán Berterame (2-1, 48e).

Cette égalisation réveillait les Rayados de Monterrey qui insistaient un peu plus en contre. Lancé dans le dos de la défense par Oliver Torres, Jesus Corona allait manquer un face-à-face avec Gregor Kobel (60e). L’ancien du FC Porto tentait une nouvelle fois, mais frappait au-dessus du cadre (64e). Pire, Germán Berterame pensait voir double, mais son but était refusé pour hors-jeu (65e). Dortmund reculait, mais passait proche de marquer par deux fois via Serhou Guirassy (75e et 76e). Monterrey poussait comme sur cette reprise d’Oliver Torres (79e), mais n’arrivait pas à faire rompre son adversaire. Sergio Ramos aurait même pu égaliser de la tête (90e +1). Gérant la fin de match, le Borussia Dortmund s’impose 2-1 et retrouvera le Real Madrid en quart de finale.

