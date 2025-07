Real Madrid : Xabi Alonso entretient le doute pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’est hissé en quart de finale de ce Mondial des Clubs ce soir à la faveur de son succès sur la Juventus (1-0). La rencontre n’a pas été spectaculaire, mais elle fut le théâtre du retour de Kylian Mbappé à la compétition après avoir manqué le début de la compétition.

Le Français a disputé les 25 dernières minutes après avoir remplacé le buteur du soir, Gonzalo Garcia. «Il va avoir plus d’entraînement pour le prochain match, a réagi Xabi Alonso sur DAZN après la rencontre. Il va pouvoir se sentir mieux et on verra bien pour la suite.» Au tour suivant, le Real affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Monterrey.