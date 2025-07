Coupe du Monde des Clubs : le Real Madrid écarte la Juventus grâce à Gonzalo Garcia et file en quarts !

Les choses sérieuses commençaient, tant pour le Real Madrid que pour la Juventus, qui avait tout de même affronté un gros morceau comme Manchester City en poules. Le club de la capitale espagnole lui montait en puissance dans cette compétition, et pour ce premier gros test en guise de huitième de finale du Mondial des Clubs, Xabi Alonso sortait l’artillerie lourde. Comme principale nouveauté, on avait droit à un 3-5-2 avec Tchouameni en défense centrale pour accompagner Huijsen et Rüdiger. Gonzalo Garcia était encore présent devant avec Vinicius Jr, bien épaulé par un trio Bellingham-Valverde-Güler derrière eux. Kylian Mbappé, de retour après sa maladie, démarrait sur le banc de touche. En face, des Français, comme Kalulu, Khephren Thuram et Randal Kolo Muani, et du beau monde comme la sensation Kenan Yildiz ou Francisco Conceiçao.

La première situation chaude du match était à mettre sur le compte de Kenan Yildiz, auteur d’une frappe trop écrasée (2e). Derrière, Randal Kolo Muani était proche de faire la différence. Après un une-deux avec Yildiz, le Français, bien lancé dans le dos de la défense, tentait un ballon piqué devant Ceurtois qui passait au-dessus de la barre (7e). Les Turinois se créaient des occasions assez facilement et Yildiz, encore lui, voyait son missile, légèrement dévié par Tchouameni, frôler le poteau gauche de Courtois (11e). Grosse entame de la Juve donc. Peu à peu, le Real Madrid parvenait tout de même à resserrer un peu les lignes derrière, mais peinait clairement à créer du jeu, Gonzalo et Vinicius Jr étant isolés devant. Tchouameni s’essayait à la frappe lointaine, mais Di Gregorio répondait présent (25e). Clairement, le Xabi Ball ne faisait pas rêver pour l’instant et même si les Merengues avaient un peu coupé la vague turinoise en s’emparant un peu du ballon, c’est toujours l’écurie italienne qui s’approchait le plus dangereusement des cages adverses. Di Gregorio devait tout de même s’employer pour empêcher Jude Bellingham d’ouvrir le score (30e). Servi par Valverde, l’Anglais avait pu frapper dans la surface mais l’Italien était vigilant.

Un Real Madrid bien supérieur en deuxième période

Plus on approchait de la mi-temps, plus le Real Madrid prenait le contrôle du ballon, mais là aussi, c’était une domination assez stérile puisque les Merengues se cassaient les dents sur une Juventus bien organisée et bien en place dans sa moitié. Un manque de fraîcheur, d’idées et de folie côté madrilène, à l’image d’un Vinicius Jr particulièrement peu inspiré ce soir. Sur une frappasse lointaine de Valverde, Di Gregorio sortait tout de même une superbe main pour éviter le golazo de l’Uruguayen (45e+1). Au retour des vestiaires, Alonso changeait son système en 4-4-2, avec Tchouameni qui repassait au milieu de terrain, alors que Kylian Mbappé partait rapidement à l’échauffement. Un changement tactique qui a payé puisqu’on a vu un Real Madrid bien différent en deuxième période. Vinicius Jr, parti en contre, gâchait une belle situation (51e). Les Madrilènes avaient très bien lancé leur deuxième période malgré quelques frayeurs derrière, et Di Gregorio sortait une nouvelle parade de qualité, sur une frappe de Bellingham cette fois (52e). Il récidivait derrière sur une nouvelle tentative lointaine madrilène, d’Huijsen cette fois (53e). La dernière occasion avant le but…

C’est, une fois encore, Gonzalo Garcia qui allait faire la différence. Pourtant peu servi par ses coéquipiers ce soir, Trent Alexander-Arnold lui envoyait un bon centre, dont il profitait bien avec une tête puissante sous la barre (1-0, 54e). Une ouverture du score assez logique au vu du déroulement de cette deuxième période. Derrière, Conceiçao tentait de surprendre Courtois, sans succès (55e). Fede Valverde était à deux doigts d’un golazo sur retourné acrobatique, mais il butait encore sur le portier piémontais, qui commençait à vraiment sauver son équipe (60e). Un tout autre Real Madrid qu’en première période donc, et Kylian Mbappé faisait son entrée à la 68e minute en lieu et place de Gonzalo dans un Hard Rock Café acquis à sa cause et en ébullition. La Juventus n’était cependant pas encore morte, à l’image de Nico Gonzalez, auteur d’une frappe croisée qui a filé au ras du poteau (70e). Khephren Thuram coupait un bon service de Vinicius à Mbappé, qui était dans la surface pour expédier le cuir au fond (81e). Le Bondynois semblait assez affûté physiquement, alors que Di Gregorio s’offrait une énième intervention décisive, sur une frappe de Tchouameni (83e). Clairement, le portier transalpin était en train d’éviter un gros score, et c’est grâce à lui que le score n’a plus bougé. En quarts, les Merengues défieront le vainqueur du duel entre le Borussia Dortmund et Monterrey qui aura lieu dans la nuit.

