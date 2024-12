Dopage, Argentine : Papu Gomez raconte sa descente aux enfers

'Papu’ Gomez a vu son monde s’écrouler après la Coupe du monde 2022. Vainqueur du Mondial au Qatar avec l’Argentine, l’ancien milieu offensif de l’Atalanta Bergame a été testé positif lors d’un contrôle antidopage durant son passage au Séville FC et a hérité d’une suspension de deux ans. «J’avais un statut de champion du monde et aujourd’hui plus personne ne m’appelle. J’ai disparu du milieu, je ne peux plus jouer. Il faut savoir vivre avec ça. Vous n’êtes pas le meilleur quand vous êtes là-haut, et vous n’êtes pas le pire maintenant. Seulement, il faut donner la priorité à d’autres choses… Après la sanction, j’étais excité à l’idée de revenir, mais quand j’ai eu la peine maximale, mon monde s’est écroulé», a déclaré Gomez dans les colonnes du quotidien AS.

La suite après cette publicité

Une chute vertigineuse qui l’a entraînée jusqu’au bas fond des divisions italiennes, lui qui s’entraîne désormais avec une équipe de Serie C, après avoir été l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Un déclassement qui a entraîné une profonde remise en question pour l’ancien joueur de l’Albiceleste. «Je m’efforce d’accepter que le personnage de 'Papu’ Gomez touche à sa fin, que je cesse d’exister et que je devienne une personne ordinaire, un père de famille. Je travaille sur mon ego, pour l’éteindre un peu et essayer de subsister avec 'Alejandro’ », a révélé le joueur de 36 ans, qui souhaite retrouver les terrains professionnels dès qu’il le pourra.