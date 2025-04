Nice fait trembler le PSG

La Ligue 1 va vivre un dénouement totalement fou, avec encore 4 journées à disputer. Et cela ne vous a pas échappé, le PSG est face à un défi exceptionnel, celui de terminer la saison invaincu. Pour cela, il faudra venir à bout vendredi soir de l’OGC Nice. Pas une mince affaire puisque les Aiglons sont eux dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, positionnés à la 5e place du championnat. Surtout, ils ont été capables de s’imposer, dans un passé récent, sur la pelouse du Parc des Princes. De plus, le PSG sera forcément focalisé sur sa demi-finale aller de Ligue des Champions, prévue mardi prochain à Arsenal.

Dans un stade plein comme un œuf, la bande à Luis Enrique devra donc batailler pour conserver son invincibilité en Ligue 1. Pour ce choc de la Ligue 1, on s'attend à une belle rencontre et à une pluie de buts.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre PSG-NICE, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

Match nul entre le PSG et l’OGC Nice, cote à 4,40

C’est un match piège qui attend le PSG. Nice a retrouvé la victoire le week-end dernier face à Angers, et peut créer la surprise dans la course à la Ligue des Champions. Surtout, le PSG a montré un visage un peu moins séduisant en Ligue 1 ces dernières semaines, avec un succès à l’arrachée face au Havre et un nul concédé à Nantes. Luis Enrique sera également tenté de faire tourner son effectif, avant sa demi-finale de Ligue des Champions. Un match nul pourrait donc être l’issue logique de cette rencontre.

Les deux équipes marquent, cote à 1,55

Et si on mise sur un match nul, c’est parce qu’on imagine notamment l’OGC Nice trouver la faille face au PSG. La défense alignée ne sera probablement pas celle titulaire en Ligue des Champions, de même que le milieu de terrain. A l’inverse, Nice pourra s’appuyer sur un secteur offensif copieux, et a souvent réussi à déstabiliser le PSG ces dernières saisons, avec notamment une victoire 3-2 en septembre 2023 sur la pelouse du Parc des Princes.

Ousmane Dembélé marque face à Nice, cote à 2,05

Ousmane Dembélé n’a plus marqué depuis 4 rencontres. Il y a quelques mois, cela n’aurait surpris personne, mais désormais, c’est presque une anomalie tant Dembélé est devenu un buteur régulier. Alors, on voit bien le réveil de l’international français, plus impliqué que jamais au PSG. L’actuel meilleur buteur de L1 voudra continuer à gonfler ses statistiques.

