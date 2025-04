L’ASSE fixe le prix de Lucas Stassin

Oubliés, les débuts délicats, les matches sans but et le statut de remplaçant. Le Lucas Stassin 2025 est devenu le serial buteur de l’AS Saint-Etienne. Le voilà désormais avec 12 buts et 5 passes décisives en 27 matches disputés. Des statistiques qui en font évidemment le meilleur buteur de l’ASSE, mais aussi le meilleur buteur belge en activité depuis le 1er janvier. Au point d’avoir été pré-sélectionné par Rudi Garcia lors du dernier rassemblement, sans finalement être appelé par le sélectionneur français des Diables rouges.

Stassin espère devenir international lors de la prochaine trêve et fait tout pour que cela se produise. Car un tel statut lui offrirait également plus de portes de sortie cet été, et aussi l’espoir de participer à la Coupe du Monde 2026. Comme l’expose La Dernière Heure, Stassin se sent très bien à Saint-Etienne mais la perspective d’une relégation ne l’enchante guère, surtout après sa belle deuxième partie de saison.

L’ASSE réclame 20 M€

Pour sa progression personnelle, il serait temps de partir si jamais les Verts venaient à rejoindre la Ligue 2. Les dirigeants foréziens en sont conscients, et ne diront pas non à une très belle vente. Les belles performances de Stassin leur permettent de le valoriser à la hausse. Recruté pour 10 M€ à Westerlo en fin de mercato estival, il représentait le plus gros achat de l’histoire du club.

Selon La Dernière Heure, l’AS Saint-Etienne souhaite en obtenir le double du prix d’achat, soit 20 M€. Un tarif qui exclut d’emblée de nombreux clubs de Ligue 1 au statut intermédiaire, qui auraient pu être une étape intéressante pour le joueur belge âgé de 20 ans. Les clubs au statut supérieur seront-ils prêts à miser sur cet attaquant en pleine progression ? Lui espère être fixé au plus vite sur son avenir mais, avec cette valeur marchande, il craint que son cas s’éternise cet été…