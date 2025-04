Saint-Étienne : moqué en début de saison, Lucas Stassin a mis tout le monde d’accord

En quelques semaines seulement, Lucas Stassin (20 ans) est devenu le héros de tout un peuple vert. Malgré la polémique de son carton rouge annulé après sa semelle complètement en retard sur Corentin Tolisso lors du derby, l’attaquant belge a rempli son rôle de buteur et s’est offert un joli doublé, de la tête et d’une belle frappe enroulée, pour s’offrir l’Olympique Lyonnais (2-1) et faire rêver Geoffroy-Guichard, qui aurait pu faire un grand pas vers la Ligue 2 en cas de défaite. Mais pourtant, Lucas Stassin revient de très loin.

Des premières prestations inquiétantes

Arrivé en toute fin de mercato estival en provenance de Westerloo, en Belgique, le Belge de 20 ans a été recruté pour plus de 9 millions d’euros par l’AS Saint-Étienne, faisant de lui la recrue la plus chère du club. Les attentes étaient alors grandes chez ce jeune espoir, qui a été séduit par l’approche des Stéphanois : «on a discuté de mes points d’amélioration, du projet du club, de tactique, de ma capacité à être très efficace par rapport à mes expected goals. C’était du concret», avait-il assuré lors de son arrivée.

Pourtant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Lucas Stassin, dont la période d’adaptation a failli tourner à l’échec total. Aligné d’entrée dès le début de saison, il n’a pas eu le rendement espéré et a même fait preuve d’une grande imprécision devant le but. Sorti à la mi-temps lors de l’humiliation contre Nice (0-8), Stassin a ensuite fait un tour sur le banc et cela semble lui avoir fait du bien. Car il a ensuite commencé à se montrer peu avant la trêve avec 3 passes décisives, mais aussi son premier but contre Toulouse, en décembre.

12 buts et 5 passes décisives en 27 matches

La machine Stassin était ensuite lancée et depuis le mois de février, l’Espoir belge ne s’arrête plus. Auteur de 9 buts sur les 10 derniers matches, il porte son total à 12 buts et 5 passes décisives en 27 parties de L1. «Je ne suis pas surpris, il a un rôle dans l’équipe où il peut jouer sur ses forces. Il a plusieurs qualités qui lui permettent de jouer des rôles différents. Il est sur une dynamique vraiment intéressante, c’est un top talent mais il doit nous montrer encore plus de choses», expliquait son entraîneur, Eirik Horneland après le derby, qui attend toujours plus de son attaquant.

Mais la victoire héroïque contre l’OL, où il a été le principal protagoniste, et ses célébrations en affichant fièrement l’écusson des Verts devant son public, l’ont fait passer dans une autre dimension. «Je suis content d’avoir rendu ce que les supporters méritent. Très content d’avoir gagné aujourd’hui, ils sont hyper importants ces trois points en plus. Je suis trop heureux ! C’est grâce à l’équipe. On s’est donné du début jusqu’à la fin, et regardez cette ambiance incroyable», avait-il expliqué après la victoire. Il faudra maintenant rester sur cette lancée pour permettre aux Verts de rester dans l’Élite.