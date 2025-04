Ligue 1 : Saint-Etienne remporte le derby contre l’OL dans un match polémique

Le match d’après. Victime d’une terrible remontada à Old Trafford et éliminé de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais devait se relever à l’occasion d’un Derby très attendu à Geoffroy-Guichard. Avec beaucoup d’absents, dont Perri, Almada, Fofana et Tagliafico laissés sur le banc, Jorge Maciel devait mobiliser sa troupe pour repartir de l’avant. Mais conscient de l’état d’esprit lyonnais, l’ASSE espérait faire chuter son grand rival pour se relancer dans la course au maintien et revenir à hauteur du Havre, barragiste.

Et très vite, l’OL a semblé en danger. Les belles sorties de balles et mouvements collectifs des dernières semaines n’existaient plus et l’ASSE pouvait même tranquillement poser son jeu. En maîtrise, les Verts dominaient les débats et un centre sublime venu de la gauche, Stassin se démarquait et trompait Descamps (1-0, 10e). Rien n’allait et la tension montait du côté des Gones, qui n’arrivaient pas à se trouver. Mais un fait de jeu est venu perturber encore plus l’OL, après une énorme semelle sur la cheville de Corentin Tolisso, sorti blessé (23e). D’abord expulsé, Stassin est finalement resté sur le terrain sur un coup du sort inexplicable de la VAR.

Des faits de jeu hallucinants

Et pour ne rien arranger, un nouveau fait de jeu allait complètement bouleverser les deux équipes. En effet, après un projectile lancé sur un arbitre assistant, blessé, le match a été interrompu pendant 30 minutes. Il a finalement été décidé de reprendre… et l’OL a montré enfin un bon visage. Dominateurs, les Gones devaient rapidement revenir au score, mais ne se procuraient aucune occasion franche. L’ASSE a même failli faire le break sur une sublime frappe d’Ekwah sur la transversale (65e).

Et rien n’allait jusqu’au bout, puisqu’une belle frappe de Stassin lâchait une belle frappe enroulée pour faire le break (2-0, 68e). L’OL poussait, a touché le poteau par Maitland-Niles (69e), puis a loupé plusieurs occasions pour revenir et une belle frappe de Tessman permettait aux Lyonnais de reprendre espoir (2-1, 76e). Mais pas suffisant pour éviter la défaite. Une désillusion pour les Gones, qui repassent 6es après une semaine très dur et avant de recevoir le Stade Rennais. Relancé, Sainté est maintenant à égalité de points avec Le Havre et aura l’occasion de jouer son destin contre Strasbourg. Mais au-delà du résultat, les décisions arbitrables et l’interruption vont beaucoup faire parler.