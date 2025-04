Mercato : coup de théâtre inespéré pour un indésirable du PSG

Une chose sûre avec Milan Skriniar. Le défenseur de 30 ans a beau être sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, il ne reviendra pas chez les Rouge et Bleu tant que Luis Enrique en sera l’entraîneur. Cette tendance, c’est son agent Martin Petras qui l’avait confirmé récemment dans la presse turque, alors que son protégé réalise une bonne deuxième moitié de saison avec le Fenerbahçe de José Mourinho (17 matches, 2 buts, 2 passes décisives), club où il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

« Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, ndlr). Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie et surtout, il met régulièrement en valeur son football. C’est aussi une grande victoire pour l’équipe ». Du côté d’Istanbul, l’optimisme était d’ailleurs de rigueur concernant le futur du Slovaque. Les médias assuraient que Skriniar souhaitait être définitivement transféré à Fenerbahçe et qu’une option d’achat de 13 M€ serait payée par la formation stambouliote.

La suite après cette publicité

La cote de Skriniar monte en flèche

Mais ce vendredi, coup de théâtre dans les colonnes de Fanatik. Le journal turc assure que la liste des prétendants de Skriniar s’est considérablement rallongée. « Nouvelle dévastatrice pour Fenerbahçe », écrit d’ailleurs le média. Et pour cause. Pas moins de quatre clubs italiens l’auraient dans leur viseur : la Sampadoria, Naples, la Lazio et même son ancien club, l’Inter. Des écuries dont certaines ont des moyens financiers supérieurs au Fener. Et ce n’est pas tout ! Fanatik ajoute que des clubs de Premier League, encore plus fortunés, sont également sur le coup !

Les noms des équipes anglaises n’ont pas filtré, mais le journal turc indique qu’elles font énormément réfléchir Skriniar. Mis au placard il y a à peine quelques mois, le natif de Žiar nad Hronom a retrouvé une belle cote sur le marché. Sans surprise, il attendra d’avoir toutes les options sur la table pour décider de son futur. Et pour le Paris Saint-Germain, c’est aussi une bonne nouvelle puisque si ce bal des prétendants se confirme, les enchères pourraient rapidement grimper. Un scénario qui était encore inespéré il n’y a pas si longtemps.

La suite après cette publicité

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une ouverture du score signée Barcola contre Nice pourrait vous rapporter jusqu’à 530€.