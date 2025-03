PSG, Fenerbahçe : Milan Skriniar a déjà fait son choix pour son mercato !

Nouveau club pour une nouvelle vie. Depuis le 30 janvier dernier, Milan Skriniar (30 ans) est un joueur de Fenerbahçe. Club auquel il a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le Paris Saint-Germain. Mais pour en arriver là, le Slovaque est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord la frustration. Celle de ne pas avoir sa chance dans la capitale française, où Luis Enrique l’a peu à peu déclassé dans la hiérarchie des centraux. Après six mois passés pratiquement sur le banc, à l’exception de quelques apparitions (5 matches à Paris cette saison, ndlr), l’ancien joueur de l’Inter a compris qu’il était temps d’aller voir ailleurs. Rapidement, plusieurs portes de sorties se sont offertes à lui.

La suite après cette publicité

La Turquie à ses pieds

En Italie, où son expérience et son profil sont appréciés, la Juventus s’est positionnée, tout comme Naples. Idem en Premier League, où Tottenham et Aston Villa se sont penchés sur son cas. Mais c’est en Turquie que sa cote était au plus haut. Durant plusieurs jours, Skriniar, qui était dans l’incertitude, a été dragué par Galatasaray et Fenerbahçe. Les deux géants de Süper Lig ont tout tenté pour s’attacher ses services et doubler la concurrence. Et c’est finalement le Fener qui a raflé la mise. Ce qui a d’ailleurs fortement agacé Galatasaray, qui pensait que l’affaire était dans le sac. Mais José Mourinho et son club avaient justement plus d’un tour dans leur sac pour convaincre le joueur, soulagé de les rejoindre.

La suite après cette publicité

«J’ai joué un petit rôle. Le principal a été fait par le club. Le désir du club et l’aspect financier comptent forcément. Le rôle principal est pris par notre directeur sportif Mario Branco. Il a mené toutes les négociations. J’ai juste appelé Milan Skriniar pour lui expliquer à quel point le Fenerbahçe était un immense club, lui faire comprendre sa taille en Turquie. J’ai expliqué que c’était un bon championnat et j’ai dit à quel point Istanbul était une belle ville.» Tout cela a convaincu Skriniar, qui a retrouvé Galatasaray le 24 février en championnat (0-0). Attendu de pied ferme par les supporters, il leur a finalement donné encore plus de regrets. En effet, les fans ont dû s’incliner puisqu’il a rendu une belle copie selon la presse turque.

Il a déjà mis tout le monde d’accord

Ce qui est dans la lignée de ce qu’il propose dans l’ensemble en Turquie. Après des premiers pas un peu brouillons face à Çaykur Rizespor, où il est apparu hors de forme et où il a été fautif sur un but, le Slovaque est monté en puissance. Il est tout simplement indispensable pour les siens après seulement 10 apparitions toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Toutes en tant que titulaire. Dans le détail, il a participé à 5 matches de championnat, 3 rencontres de Ligue Europa et 2 de Coupe de Turquie. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a déjà délivré 2 passes décisives (0 but). Au-delà des chiffres, il a parfaitement su s’intégrer au sein de l’effectif turc, dont il est le patron de la défense d’après Sergen Dag, journaliste pour FotoMaç. Contacté par nos soins, il a confié : «il s’est adapté très rapidement. Ses capacités de leadership sont remarquables. Il a fait un bon job malgré les blessures dans l’équipe. Il va rester au club.»

La suite après cette publicité

Fanatik est aussi fan de lui. «Skriniar est l’assurance de la défense de Fenerbahçe. Suite au changement de système apporté par José Mourinho en décembre, Fenerbahçe a réalisé une séquence de 18 matches sans défaite. Milan Skriniar s’est adapté à l’équipe en peu de temps. Skriniar, qui est devenu le nom immuable de la défense à 3 avec le nouveau système, a joué son premier match contre Çaykur Rizespor le 2 février et a également participé aux 9 derniers matches joués par l’équipe jaune-bleu foncé dans 3 compétitions. Le footballeur slovaque, qui a confirmé son statut de "joueur de premier plan" en défense, a également contribué aux bons résultats obtenus par son club. Le joueur de 30 ans a ravi le staff technique par son travail acharné.»

13 M€ assurés dans les caisses du PSG

L’entraîneur adjoint, Salvatore Foti, est d’ailleurs déjà conquis : «il est très utile à l’équipe. Nous sommes très heureux d’avoir un joueur de football comme lui. Nous sommes très heureux qu’il réussisse sous ce maillot.» Et il n’est pas le seul. Au club, tout le monde est déjà sous le charme de Skriniar. D’ailleurs, plusieurs médias turcs, dont Tavkim, Fanatik et FotoMaç annoncent en chœur que le Fener est déjà très intéressé à l’idée de poursuivre main dans la main avec lui et que la direction a déjà entrepris les démarches pour le garder. On apprend qu’il dispose ainsi d’une option d’achat de 13 M€ en fin de saison. Mais plusieurs conditions sont liées à cette option, notamment le temps de jeu du joueur qui doit être conséquent. Mais ce n’est pas un problème puisqu’il enchaîne.

La suite après cette publicité

Les Turcs sont donc prêts à payer la somme demandée par le PSG, qui se frotte déjà les mains puisque les Franciliens ne comptent plus sur lui à l’avenir. D’autant que les médias locaux annoncent que Paris est déjà sur la piste d’Ibrahima Konaté (Liverpool) pour renforcer sa défense cet été 2025. Ce qui éloigne toujours un peu plus Skriniar de Paris, où son contrat court jusqu’en juin 2028. De toute façon, le principal intéressé n’a pas l’intention de revenir chez les Franciliens puisqu’il souhaite continuer au Fener la saison prochaine selon les informations venues de Turquie. Le bonheur est plus que jamais dans le prêt pour Milan Skriniar, passé d’indésirable au PSG à tête d’affiche à Fenerbahçe.