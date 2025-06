Real Madrid : la réaction à chaud de Xabi Alonso

Pour sa grande première à la tête du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des Clubs, Xabi Alonso a dû se contenter d’un match nul contre Al-Hilal (1-1). Un résultat décevant pour les Merengues. Interrogé à l’issue de la rencontre, le nouveau coach madrilène a livré son ressenti.

« La première période n’a pas été aussi bonne que la seconde. En deuxième, on a réussi à être meilleurs, à avoir plus de contrôle dans le jeu. Il faudrait commencer à construire des choses, des principes de jeu. On va travailler sur ça. Il faut prendre le positif et voir ce qu’on peut améliorer. On va essayer de progresser », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

