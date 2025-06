Coupe du Monde des Clubs : Al-Hilal gâche la première de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid !

Le grand jour était arrivé. Si ce Mondial des Clubs 2025 en agace plus d’un et que certains le considèrent comme un simple tournoi estival supplémentaire, du côté de Madrid, on prend cette compétition très au sérieux. Et pour cause, les Merengues veulent se refaire après une saison 2024/2025 particulièrement mauvaise. Mais surtout, c’est l’occasion de voir les premiers matchs de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Et ce duel face à Al-Hilal était la première rencontre officielle du Basque sur le banc merengue. Avec une pléiade d’absents, il décidait d’ailleurs de miser sur un 4-3-3, n’innovant donc pas spécialement sur le plan tactique. Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen étaient titulaires en défense, le milieu était composé de Tchouameni, Valverde et Bellingham et devant, c’est Gonzalo Garcia qui prenait la place du fiévreux Kylian Mbappé aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo Goes. En face, quelques noms connus pour la première de Simone Inzaghi également, à l’image de Renan Lodi, de Malcom, de Sergej Milinkovic-Savic, de Kalidou Koulibay, de Joan Cancelo ou de Ruben Neves.

Et c’est la formation saoudienne qui commençait fort, avec une première frappe puissante de Milinkovic-Savic repoussée tant bien que mal par Courtois (2e). Derrière, Ruben Neves cherchait la lucarne de loin mais manquait le cadre (4e). Une déclaration d’intentions d’une équipe d’Al-Hilal clairement pas venue pour faire de la figuration ce soir. Asencio s’offrait la première tentative madrilène, avec une frappe lointaine bien captée par Bono (6e). Marcos Leonardo, dans la surface, manquait le cadre de peu (10e). Clairement, les Merengues étaient bousculés d’entrée, et Vinicius Jr écopait même d’un jaune pour simulation (15e). Et que donnait ce nouveau Real Madrid sur cette entame de match ? Avec le ballon, on voyait un Huijsen très entreprenant, alors que TAA participait lui aussi à la construction mais prenait tout de même facilement l’eau derrière. C’est plutôt au milieu que ça pêchait. Sans le ballon, les Madrilènes pressaient de façon bien plus intense que ce qu’on avait l’habitude de voir, mais pas toujours intelligemment, laissant des espaces conséquents derrière. Renan Lodi pensait d’ailleurs avoir ouvert le score, mais il était hors-jeu de très peu (19e). Clairement, c’est Al-Hilal qui maîtrisait les débats face à un Real Madrid complètement inoffensif. La qualité individuelle madrilène était tout de même une menace constante pour les Saoudiens, à l’image de la frappe de Rodrygo juste au-dessus de la barre transversale (33e).

Un Real Madrid décevant

Mais c’est l’invité surprise du jour, Gonzalo Garcia, qui allait faire la différence. Sur une contre-attaque qu’il a lui-même lancée, l’attaquant espagnol, bien servi par Rodrygo, finissait avec un petit ballon piqué devant Bono (1-0, 34e). Avec un peu de réussite, puisque sa frappe semblait manquée, mais elle terminait quand même au fond des filets. Derrière, après un bon ballon de Bellingham, l’attaquant de 21 ans butait sur Bono (37e). La joie du Hard Rock Stadimu, clairement pro-Madrid ce soir, n’allait cependant pas durer bien longtemps. Sur un ballon perdu par Asencio dans la surface, le défenseur madrilène ceinturait Marcos Leonardo. L’arbitre ne tremblait pas et indiquait le point de penalty. Ruben Neves transformait à merveille, prenant Courtois à contre-pied (1-1, 41e). Salem Al-Dawsari posait de sérieux problèmes au Real Madrid sur son côté gauche et tentait un bel enroulé après une superbe action collective, mais ça frôlait le cadre après avoir été légèrement dévié par Asensio (45e+2). Score de parité à la mi-temps donc, et un Real Madrid globalement très décevant avec le ballon, sans idée, et avec Huijsen - défenseur central on le rappelle - comme seul joueur capable de briser des lignes ce soir. Au retour des vestiaires, Arda Güler entrait en jeu en lieu et place de Raul Asencio, et Tchouameni passait en défense. Et le Turc trouvait la barre sur son premier ballon touché, arrivé lancé et reprenant un centre de Vinicius dans la surface (46e).

Un peu plus tranchant qu’en première période, le Real Madrid commençait à s’approcher plus dangereusement des cages de Bono, et Valverde était tout proche de trouver la faille avec un tir lointain tout en puissance (50e). L’entrée du jeune turc avait clairement fluidifié le jeu, même si le Real Madrid restait fragile, à l’image de cette occasion de Leonardo (53e). La fatigue commençait aussi à se faire sentir d’un côté comme de l’autre, avec de plus en plus d’imprécisions, mais c’est bien l’équipe de Xabi Alonso qui avait pris les commandes du match. Marcos Leonardo gâchait une nouvelle occasion après un ballon perdu par Lucas Vazquez (71e), alors que Valverde butait sur Bono (73e). On ne va pas se mentir, la deuxième période de cette rencontre n’était pas forcément très agréable à suivre, dans la lignée de la plupart des matchs disputés jusqu’ici dans cette nouvelle compétition. Clairement, les joueurs étaient carbonisés, à l’image d’un Vinicius sorti avant la fin, et d’un Renan Lodi sur les rotules. Malgré quelques assauts pas forcément très dangereux de la Casa Blanca sur la fin de match, le score n’a plus bougé. Bono a même sorti un penalty à Fede Valverde (90e+1), après un coup d’Al-Qahtani au visage de Fran Garcia. Superbe intervention du portier marocain pour assurer un point pour les siens. Le Real Madrid aura l’occasion de se refaire dimanche contre Pachuca, alors qu’Al-Hilal défiera Salzbourg. Mais clairement, Xabi Alonso a du pain sur la planche.

