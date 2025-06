Rayan Cherki est passé à côté de sa grande première avec Manchester City

La grande première de Rayan Cherki était particulièrement attendue. Une semaine après son transfert de l’OL vers son nouveau club pour 42,5 M€, le milieu offensif goûtait au terrain pour ce premier match de poules de la Coupe du Monde des Clubs. La toute nouvelle recrue avait en plus la possibilité de donner bonne impression puisqu’il était aligné d’entrée dans un rôle de relayeur droit et dans un onze très offensif pensé par Pep Guardiola avec Foden, Doku et Savinho. Malheureusement pour lui, ça n’a pas donné grand-chose.

La suite après cette publicité

Auteur de premières touches plutôt intéressantes, le meneur de jeu a rapidement disparu de la circulation face au Wydad Casablanca. La faute peut-être à un Phil Foden, son associé à l’animation dans l’entrejeu, qui a pris toute la lumière, d’abord buteur dès la 2e minute, puis passeur pour Doku (43e), scellant le succès des Skyblues 2-0. Maladroit, pas assez incisif et même un peu trop timide, Cherki s’est globalement manqué, avant de sortir à l’heure de jeu, remplacé par Erling Haaland.

Guardiola : «Rayan Cherki a eu des bons moments»

On retiendra son bon centre pour la tentative cadrée de Foden (37e) mais c’est un bilan bien maigre, au sein d’une équipe largement remaniée également et dans laquelle évoluait l’autre recrue au milieu de terrain, Tijjani Reijnders, bien plus à l’aise. «Il a vraiment bien joué», a réagi Pep Guardiola après la rencontre au micro de DAZN, avant de dresser un premier bilan du Français. «Rayan Cherki a eu des bons moments. C’est difficile de le replacer avec la qualité qu’il a. Il a des dribbles incroyables proches de la surface, une très grande qualité de passes et une vision. C’est le premier match, nous sommes contents de l’avoir avec nous.»

La suite après cette publicité

La presse anglaise fait globalement le même état. «L’attaquant français Cherki a montré quelques touches délicieuses dans le dernier tiers» relate la BBC qui ne s’est pas attardé non plus sur son cas, tout en lui attribuant la plus mauvaise note des titulaires, après Rico Lewis, expulsé en fin de match. «Ce sont tous des joueurs de haut niveau, ils se sont très bien intégrés» a pour sa part commenté l’homme du match, Phil Foden. Lui ne doit pas craindre pour sa place contre Al-Aïn (lundi, 3h, heure française), au contraire de Cherki.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.