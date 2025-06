Coupe du Monde des Clubs : Manchester City s’offre le Wydad pour la première de Rayan Cherki

Il y avait une certaine impatience au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Enfin, on allait avoir droit aux premiers pas de Rayan Cherki avec le maillot de Manchester City à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs. Une semaine après son arrivée dans son nouveau club contre 42,5 M€, l’ancien Lyonnais était titulaire face au Wydad Casablanca en compagnie de Foden, Savinho et Doku, en soutien de Marmoush. Reijnders aussi démarrait dans un onze de départ fortement remanié par Guardiola. Il préservait ses habituels titulaires comme Dias, Stones, Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva et bien sûr Haaland. De quoi promettre quelques options et de préparer à toutes éventualités.

Même celle d’ouvrir le score dès la première incursion. L’accélération de Dako côté gauche laissait la défense sur place. Benabid repoussait la reprise de Savinho mais pas celle de Foden, bien placé pour reprendre le ballon (1-0, 2e). En plus de l’ouverture du score, l’entame de match était clairement favorable aux Anglais, appliqués au pressing. Chaque percée mettait à mal la défense adverse (18e, 25e) jusqu’à ce que l’intensité baisse d’un cran. Le WAC en profitait alors pour s’offrir un bol d’air et enfin sortir de sa moitié de terrain. Il y a même eu cette énorme occasion qui aurait dû terminer au fond des filets si Lorch n’avait pas glissé face à Ederson.

Cherki discret pour sa première

Au lieu de ça, l’ailier gauche retrouvait in extremis son équilibre pour décaler Mailula arrivé à pleine vitesse mais son tir échouait devant le portier brésilien (32e). Les Africains terminaient bien mieux cette première période, avant de craquer à nouveau. Si le bon centre de Cherki, timide pour cette première, pour Foden échouait sur Benabid (37e), Doku jaillissait parfaitement au second poteau sur ce corner tiré par le milieu offensif anglais pour doubler la mise (2-0, 42e). La seconde période s’annonçait compliquée pour le Wydad, assommé par ce deuxième but juste avant la pause. Les intentions faiblissaient au fur et à mesure de la rencontre et des redoublements de passes des Skyblues.

La défense manquait même de se saborder avec cette erreur de Meijers dont Doku ne profitait pas (54e). La venue des titulaires habituels sur le terrain (Rodri et Haaland notamment à la place de Foden et Cherki) n’arrangeait pas les affaires marocaines. Les Cityzens avaient la mainmise sur une rencontre qui baissait doucement en intensité, la chaleur se faisant de plus en plus ressentir également. L’opportunité d’Haaland à l’entrée de la surface, une frappe du gauche puissante au-dessus de la barre (74e), fut l’une des rares choses à se mettre sous la dent. Manchester City, qui a fini à dix après le rouge de Lewis pour excès d’engagement (88e), démarre bien la compétition et prend la tête du group G où Al Aïn affronte la Juventus cette nuit (3h, heure française).