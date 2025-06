Mondial des Clubs : un match arrêté pendant 1h30

Le week-end dernier, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a débuté. Et il y a eu déjà quelques couacs. Cela a d’ailleurs encore été le cas dans la nuit lors de la rencontre entre Salzbourg et Pachuca dans le groupe H. Un match remporté 2 à 1 par l’écurie autrichienne, grâce à des buts signés Gloukh (42e) et Onisiwo (76e). Bryan Gonzalez avait pourtant égalisé à la 56e.

Mais Salzbourg a dû patienter avant de l’emporter. En effet, la rencontre a été interrompue durant 1h30. La faute à une tempête et à des orages qui ont balayé le stade de Cincinnati où se déroulait la rencontre. Le match a donc été stoppé à la 54e minute avant de reprendre bien plus tard.