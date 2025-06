Mondial des Clubs : l’Atlético de Madrid se relance contre Seattle grâce à Pablo Barrios

Écrasé par le Paris Saint-Germain (4-0) lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, l’Atlético de Madrid devait réagir. Le club espagnol défiait la franchise américaine de Seattle Sounders également battu lors de son entrée en lice dans la compétition par Botafogo (2-1). Et le match a plutôt bien pour les Madrilènes avec le but précoce de Pablo Barrios suite à un excellent travail de Giuliano Simeone (1-0, 11e).

Après une première période peu rythmée, cela s’emballait après la pause à l’image de cette frappe sur la barre de Marcos Llorente. Robin Le Normand suivait et remisait devant le but pour Alex Witsel qui doublait la mise (2-0, 47e). Mais Seattle n’abdiquait pas et Albert Rusnak relançait les siens (2-1, 50e). Une réaction qui ne perturbait pas pour autant l’Atlético qui reprenait le large avec un doublé de Pablo Barrios (3-1, 54e) avant que Julian Alvarez envoie un missile sur la barre transversale (61e). Seattle aurait pu revenir à un but via Jesus Ferreira mais il était signalé hors-jeu (79e). Avec cette victoire 3-1, l’Atlético de Madrid jouera sa qualification contre Botafogo ce lundi. De son côté, Seattle est quasiment éliminé.

