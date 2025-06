Real Madrid : les 4 coupables du couac face à Al-Hilal sont désignés

Cette saison, le Real Madrid fait peau neuve. Carlo Ancelotti a cédé sa place à Xabi Alonso, choisi par la direction pour incarner le nouveau projet. Hier, le technicien espagnol a d’ailleurs dirigé son premier match sur le banc madrilène. C’était à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs face à Al-Hilal. Si beaucoup imaginaient les Merengues largement s’imposer, ils se sont trompés. L’écurie saoudienne leur a tenu la dragée haute et a réussi à accrocher le nul 1-1. De quoi inquiéter la presse madrilène après la rencontre. De son côté, Xabi Alonso n’a pas caché que tout n’était pas parfait. Interrogé en conférence de presse, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a été clair.

La suite après cette publicité

Trent a déçu

« C’est un mélange de tout. Le résultat est dommage, en deuxième mi-temps nous étions bien meilleurs. Je n’ai pas trop aimé la première mi-temps, ça va nous aider à voir ce qu’il faut améliorer. En deuxième période, nous avions plus d’équilibre, nous étions meilleurs avec le ballon, nous les avons plus gênés, mais il manquait un but. Je vais prendre ça en considération et nous allons en tirer parti (…) Je voulais qu’on n’accélère pas trop vite, on allait très vite en première mi-temps. Nous sommes devenus meilleurs avec le ballon. Avec des joueurs à l’extérieur pour leur faire mal. Ce n’était pas suffisant pour gagner…» Il a ensuite été questionné sur les débuts de ses recrues Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold.

La suite après cette publicité

«Eh bien, Dean a été très bon et Trent est allé de mieux en mieux, comme tout le monde. Je suis heureux pour eux.» Un sentiment qui est le même pour la presse ibérique, qui salue la prestation globalement solide de Huijsen mais qui est restée sur sa faim pour le latéral anglais. AS n’a pas mâché ses mots le concernant. «Peu de proéminence. Très peu. Madrid ne l’a pas signé pour être un verrou. Mais il s’agit d’être décisif dans la construction. Parfois, il essayait d’apparaître entre les lignes, en position centrale et devant les trois autres défenseurs. Mais sans incidence réelle. Transparent en attaque pour son premier jour au bureau.»

Raul Asencio dans le viseur

Marca est du même avis. «Pour ses débuts sous le maillot du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a eu beaucoup de travail tactique à assimiler. L’arrière latéral n’a pas joué près de l’aile, mais s’est placé dans l’axe pour laisser Rodrygo en tant qu’ailier. Xabi Alonso ne veut pas d’embouteillages sur l’aile, qui veut voir le joueur anglais comme un organisateur en phase offensive. Trent a montré son bon mouvement de balle et son bon pied, même s’il n’a pas joué son meilleur match. Il a encore beaucoup de travail d’adaptation devant lui.» L’Anglais n’est pas le seul joueur à être pointé du doigt par la presse. Raul Asencio, que Thibaut Courtois n’a pas hésité à piquer, a aussi pris cher.

La suite après cette publicité

AS écrit à son sujet : «tout se passait bien, jusqu’à ce que tout tourne mal. Et de quelle manière. À cause d’une gaffe. Inhabituel pour un Asencio qui a mérité son renouvellement avec solvabilité. Il s’est embrouillé et a concédé un penalty. Güler a pris sa place après la pause.» Xabi Alonso a confié sur ce cas : « c’était une action que je n’ai pas très bien vue, mais… (il a fini par dire) c’était évitable (…) Asencio a été sous antibiotiques ces derniers jours et il a beaucoup souffert. C’est pour cela qu’il a été remplacé. Il faisait très chaud. Ce n’est pas une excuse, mais ce n’est pas le meilleur moment pour jouer, même si nous en connaissons les raisons. Vinicius a également des crampes depuis la 70e minute.»

Bellingham et Vini Jr taillés

Les leaders, Jude Bellingham et Vinicius Jr, n’ont pas été épargnés non plus. Marca a écrit : «ce n’était pas une bonne journée pour Vinicius et Bellingham, qui ont donné de la continuité au football qu’ils ont montré en mai. Pas top. L’Anglais a complètement disparu, le Brésilien a été imprécis et a échoué, lui qui a été en déséquilibre dans le face-à-face. Le pouls de Xabi Alonso ne tremblait pas, et il les a sortis tous les deux. D’abord à Vini pour Víctor Muñoz, puis à Jude pour Luka Modric.» Dans l’émission El Chiringuito, les deux hommes ont été taillés en pièces. «Vinicius, Bellingham…qui représentent Madrid. Les dix derniers matchs de la saison ont été lamentables.»

La suite après cette publicité

AS est du même avis. Sur l’Anglais, le média espagnol a écrit : «son attitude est toujours irréprochable. Solide défensivement, avec une récupération remarquable. Mais sans impact sur la construction ou dans la zone adverse. Peut-être trop biaisé parfois. Et sans la clarté des idées qui le caractérise. Xabi pense l’essayer en tant que milieu de terrain. L’une des missions du nouveau Madrid est de récupérer le soldat Jude.» Concernant Vini Jr, AS a précisé : «en 10 secondes, Xabi a rattrapé Vinicius, mais il lui faudra plus pour voir sa meilleure version. Parce que contre Al Hilal, il a marché sur la pointe des pieds. Il a cherché le déséquilibre, mais il ne l’a pas trouvé. À aucun moment. Son meilleur moment, une passe que Gonzalo n’a pas réussi à envoyer dans les filets… Loin de son meilleur ton physique.» Il y a déjà eu 4 perdants lors de la première de Xabi Alonso. Kylian Mbappé, fiévreux, a marqué des points sans jouer…

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.