Real Madrid : Kylian Mbappé est dans un état inquiétant

Le Real Madrid retient son souffle pour Kylian Mbappé. Après avoir passé la trêve internationale avec l’équipe de France, avec laquelle il a participé à la Ligue des Nations, l’attaquant de 26 ans s’est envolé pour les Etats-Unis afin de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec son club. Une compétition que le Soulier d’Or européen prend très au sérieux, lui qui n’a pas abdiqué dans la course au Ballon d’Or. Il sait qu’il lui faudra réussir une belle compétition et même la remporter pour espérer doubler Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG), qui sont les deux favoris aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Mais KM9 va devoir patienter avant de jouer. En début de semaine, la presse espagnole révélait qu’il était incertain pour le match face à Al-Hilal. Xabi Alonso avait confirmé la nouvelle. «Kylian allait un peu mieux ce matin, mais il valait mieux ne pas s’entraîner à cause de la chaleur. On verra comment il évolue.» Le coach espagnol devait prendre une décision hier matin concernant sa participation ou non au match face aux Saoudiens. Et finalement, Mbappé a dû déclarer forfait.

La suite après cette publicité

Mbappé ne se sent pas très bien

Après le match, Xabi Alonso a donné de ses nouvelles. « Ces derniers jours, il a eu de la fièvre, il ne se sentait pas bien. On espère qu’il sera disponible le prochain match.» Ce jeudi matin, Marca nous en dit un peu plus concernant l’état de l’international tricolore. Ainsi, on apprend qu’il a commencé à se sentir mal à son retour à l’hôtel, après avoir terminé sa deuxième séance d’entraînement avec l’équipe. Mais ce qui semblait être un simple malaise a inquiété le staff médical madrilène.

Out pour le troisième entraînement, le dernier avant le match, il a dû aller à l’isolement dans sa chambre afin de respecter le protocole mis en place par le Real Madrid afin d’éviter une contamination du groupe. Mbappé, qui pouvait à peine manger, a également dû totalement changer son régime alimentaire. Il mange notamment des fruits. Le Real Madrid espère qu’il ira mieux très rapidement, puisque Xabi Alonso aimerait compter sur lui pour affronter Pachuca lors de la prochaine journée du Mondial des Clubs. Mais les fortes chaleurs ne devraient pas l’aider…

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.