PSG : Luis Enrique dans le flou avant de défier Botafogo

Cette nuit, le Paris Saint-Germain affronte le club brésilien de Botafogo pour le compte de la 2e journée de la Coupe du monde des clubs. Les Franciliens peuvent se qualifier en cas de victoire et sont donc attendus au tournant. Avant la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs estimé être dans le flou par rapport à ce nouvel adversaire.

Pour autant, le coach espagnol s’est montré ambitieux au micro de DAZN :« on a toujours les mêmes objectifs. On est une équipe qui essaye de concourir avec la même intensité. On doit être prêt à gérer ce match. C’est difficile de savoir comment ils vont jouer.»

