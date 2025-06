Real Madrid : la sortie amère de Thibaut Courtois

Le Real Madrid n’aura pas réussi à l’emporter pour la première de Xabi Alonso. Un match nul 1-1 face à Al-Hilal pour ce premier match de Coupe du Monde des Clubs, plutôt décevant donc. Arès la rencontre, Thibaut Courtois a livré son analyse devant les caméras de DAZN.

La suite après cette publicité

« On a été trop lent en première période, on a eu du mal à trouver notre rythme, ils ont été bien plus dangereux. On marque mais on offre un penalty un peu bête. On a été mieux en deuxième période, on a corrigé des erreurs. Si on continue sur l’élan de la deuxième période, ça devrait aller. Fede Valverde tire fort mais il ne regarde pas le gardien, Bono était bien parti, c’est dommage mais il doit garder la tête haute. L’entraîneur nous a dit de plus chercher des passes pour faire des décalages, mais de ne pas forcément aller trop vite, de maintenir plus la possession, et on l’a bien fait en deuxième période », a expliqué le Belge.