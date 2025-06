Manchester City - Wydad : les compositions sont là

Ce mercredi, c’est la suite de la première journée de la Coupe du monde des Clubs avec un duel dans le groupe G avec Manchester City qui affronte le Wydad Cassablanca. Les Anglais s’organisent dans un 3-6-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rico Lewis, Vitor Reis et Nathan Aké. Nico O’Reilly, Rayan Cherki et Phil Foden se retrouvent dans l’entrejeu avec Tijjani Reijnders un cran plus bas. Savinho et Jeremy Doku accompagnent Omar Marmoush en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Marocains s’articulent dans un 3-4-3 avec El Mehdi Benabid dans les cages derrière Bart Meijers, Guilherme Ferreira et Abdelmounaim Boutouil. L’entrejeu est assuré par El Mehdi El Moubarik et Oussama Zemraoui avec Mohamed Moufid et Fahd Moufi dans les couloirs. Devant, Cassius Mailula, prend la pointe de l’attaque avec Noureddine Amrabat et Thembikosi Lorch à ses côtés.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Lewis, Reis, Aké - Reijnders - Savinho, Cherki, Foden, O’Reilly, Doku - Marmoush

La suite après cette publicité

Wydad : Benabid - Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi - Moubarik, Zemraoui - Amrabat, Mailula, Lorch