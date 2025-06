Mason Greenwood de retour à Manchester

Il y a environ un an, Mason Greenwood (23 ans) a rejoint l’Olympique de Marseille. Et il a globalement donné satisfaction aux Phocéens, puisqu’il a terminé la saison avec un bilan de 22 buts et 6 assists en 36 matches toutes compétitions confondues. Ses prestations ont d’ailleurs été suivies en Angleterre, où on garde un œil sur l’ancien de Manchester United.

La suite après cette publicité

Ce mercredi d’ailleurs, The Sun donne des nouvelles de Greenwood et explique qu’il a fait son retour à Manchester ces derniers jours. Le joueur sous contrat jusqu’en 2029 à l’OM y effectue sa préparation physique avant de se lancer dans la nouvelle saison. Il est accompagné de son ancien coéquipier chez les Red Devils, D’Mani Mellor (Macclesfield FC).