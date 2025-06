Euro Espoirs : le Danemark rate le carton plein, les Pays-Bas s’en sortent

Groupe le plus indécis avant le début de la compétition, cette poule D attendait encore de livrer son dénouement. Si le Danemark, futur adversaire des Bleuets, avait validé sa première place avec ses deux victoires en autant de rencontres, leur adversaire finlandais pouvait encore rêver d’une participation aux quarts de finale en cas de succès. Mais très vite, on a compris que le Danemark comptait bel et bien prendre la rencontre au sérieux. Appliqués, les Danois ont ouvert le score sur une frappe puissante de l’excellent Conrad Harder (1-0, 10e). En seconde période, les Finlandais vont pousser pour revenir, et toucher par deux fois les montants.

La suite après cette publicité

Mais la deuxième fois sera celle de trop. Sur la contre-attaque qui suit, Conrad Harder s’offre un doublé tout seul face à la défense adverse (2-0, 68e). Le Dunkerquois Nathan Skytta va récompenser la Finlande par un but pour réduire l’écart en fin de rencontre (2-1, 73e), avant que Topi Keskinen ne prive le Danemark d’un 3/3 quelques minutes plus tard (2-2, 82e). Dans l’autre rencontre, les Pays-Bas ont décroché la deuxième place contre l’Ukraine (2-0) grâce à des buts de Luciano Valente et Thom Van Bergen. Les Oranjes affronteront donc le Portugal en quart de finale.