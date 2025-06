L’OM recrute l’ancien directeur général de l’Inter Milan

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination de son nouveau directeur général. Il s’agit d’Alessandro Antonello. Le dirigeant italien a quitté l’Inter Milan en février dernier après 10 ans au club. Son travail avait été salué puisqu’il avait grandement contribué au renouveau de l’Inter avec 7 trophées sur les dix dernières années (deux Scudetti, deux Coupes d’Italie et trois Super Coupe d’Italie).

«Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille annoncent la nomination d’Alessandro Antonello au poste de Directeur Général. L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alessandro Antonello en tant que Directeur Général. Ce recrutement, mené par Pablo Longoria avec la participation du Conseil de Surveillance et l’approbation du propriétaire Frank McCourt, s’inscrit dans le projet porté par le club visant à l’ancrer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Alessandro Antonello devient membre du Directoire de l’Olympique de Marseille au même titre que le Président Longoria et qu’Alban Juster, Directeur General – Finance & Compliance», explique le communiqué du club marseillais.