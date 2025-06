L’OM dévoile son nouveau maillot domicile pour 2025-26

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Depuis plusieurs semaines, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome planchent sur le mercato. Et ils ont déjà bien avancé puisqu’ils ont déjà accueilli deux recrues durant cette intersaison. Il y a tout d’abord eu Angel Gomes, arrivé libre après la fin de son contrat au LOSC. Ce week-end, les Olympiens ont bouclé la signature de l’espoir anglais, CJ Egan-Riley. Mais d’autres renforts sont encore attendus d’ici à la fin du marché des transferts estival.

Pablo Longoria et ses équipes souhaitent encore apporter des retouches, eux qui suivent plusieurs éléments tels que Matthis Abline, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina. L’idée est de se renforcer et surtout d’offrir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi. L’Italien en aura besoin, puisque l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des Champions cette saison 2025-26. Deuxièmes du dernier exercice de Ligue 1, les Phocéens vont jouer la plus belle des compétitions européennes. Et ils le feront notamment avec leurs nouvelles tuniques.

Une nouvelle tunique qui rend hommage à l’identité marseillaise

Ce lundi, Puma, l’équipementier de l’OM, a d’ailleurs dévoilé le nouveau maillot domicile pour la saison 2025-26. Une tunique aux couleurs du club, avec un design "historique déjà iconique" qui rend hommage à l’identité marseillaise comme l’explique le communiqué de presse. «Puma et l’Olympique de Marseille ont le plaisir de dévoiler aujourd’hui le nouveau maillot domicile de la saison 2025/2026. Plus qu’une simple tenue de match, cette nouvelle tunique fait déjà partie de la vie des Marseillais et rend hommage à l’âme de la ville et à la richesse de son héritage. Pour cette nouvelle saison, Puma a choisi de célébrer le savoir-faire marseillais et la mémoire collective des supporters de l’OM à travers un design résolument vintage. Le maillot rend hommage à l’histoire du club à travers 10 anciens logos olympiens présents en surbrillance sur le pattern blanc immaculé du maillot. Avec le retour du col « polo » et du bleu ciel olympien, ce maillot incarne l’élégance intemporelle des générations marseillaises qui ont façonné le club et l’histoire populaire de la cité phocéenne. »

Puma poursuit : «loin des artifices, il s’inscrit dans une volonté de transmission, de passion et de fierté partagée. L’armoirie de la ville, ornée de sa devise “Marseille resplendit par ses hauts faits”, est présente sous le col à l’arrière du maillot et vient renforcer le sentiment de fierté des Phocéens au moment de revêtir cette nouvelle tunique. Pour allier célébration de la culture locale et histoire du club, la campagne officielle a été pensée comme une scène de vie marseillaise : les joueurs de l’effectif, guidés par l’ancien milieu de terrain du club Marcel Dib, ont mis la main à la pâte en préparant de véritables pizz’ marseillaises dans une osteria locale. Entre rires et partage d’anecdotes autour de la table, les valeurs de convivialité et de transmission ont été au cœur de ce moment.» Parés de cette sublime tunique, les Marseillais espèrent réaliser de belles choses en France comme en Coupe d’Europe.

