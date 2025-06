Real Madrid - Al-Hilal : les compositions officielles

Le Real Madrid lance à son tour sa Coupe du monde des clubs. Les Madrilènes défient ce soir Al Hilal au Hard Rock Stadium de Miami (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Une victoire leur ouvrirait les portes des 8es de finale dans un groupe H assez accessible.

Pour sa grande première, Xabi Alonso préserve Mbappé, préféré par la surprise Garcia à la pointe de l’attaque aux côtés de Rodrygo et Vinicius. Derrière, les recrues Alexander-Arnold et Huijsen sont plongées dans le grand bain tandis que Tchouaméni est titulaire dans l’entrejeu, épaulé par Valverde et Bellingham. En face, les Saoudiens se présentent avant Bounou dans le but mais également Koulibaly ou Cancelo en défense. Leonardo occupe la pointe de l’attaque, tandis que Malcom est présent sur l’aile droite.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, F. Garcia - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, G. Garcia, Vinicius.

Al Hilal : Bounou - Lodi, Koulibaly, Al Tambakti, Cancelo - Neves, N. Al-Dawsari - Malcom, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari - Leonardo.

