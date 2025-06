L’Olympique de Marseille dévoile son maillot extérieur 2025/2026

Puma et L’olympique de Marseille lèvent le voile ce mardi 17 juin 2025 sur le nouveau maillot extérieur 2025/2026. Quelques heures après la présentation de la tunique domicile, ce modèle rend hommage au soutien inconditionnel du public marseillais avec une identité forte : L’Armée des Marseillais. Teinté d’un bleu nuit profond, le maillot s’inspire directement des tribunes de l’Orange Vélodrome et de leurs tifosi majestueux. Des lignes graphiques parcourent la tenue pour former la croix phocéenne, symbole historique et culture de la cité marseillaise, revisité ici dans un style résolument moderne.

Pour célébrer cette sortie, le club phocéen et PUMA ont convié 50 membres du programme Peuple Bleu&Blanc à une journée exceptionnelle, rassemblant des fans venus de toute la France. Présents aux côtés des joueurs pour le shooting officiel, ces supporters ont été les premiers à découvrir la nouvelle tunique. Une expérience mémorable, à l’image de Jordan, venu du Luxembourg pour l’occasion : « C’était un rêve ». À travers eux, l’OM réaffirme son ancrage populaire et sa volonté de faire vibrer une nouvelle génération de passionnés, prête à porter haut et fort les couleurs du club aux quatre coins de l’Europe.

