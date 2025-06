La presse européenne emballée par le Manchester City nouvelle version, tension maximale entre Viktor Gyökeres et le Sporting CP

Grands débuts pour le Manchester City 3.0

Une nouvelle ère va s’écrire à Manchester City. Les ambitions des Skyblues sont grandes sur cette Coupe du Monde des Clubs vu les investissements faits cet été. Le City 3.0 va se lancer aujourd’hui à 18h face au Wydad Casablanca. C’est la troisième version de l’équipe de Pep Guardiola avec les arrivées de Rayan Cherki, Tijjany Reijnders ou encore Rayan Ait-Nouri. Premier aperçu aujourd’hui et ce City est très attendu, tout comme Pep Guardiola. «Un nouveau City, mais un vieux Guardiola» écrit Marca, le nouveau visage du club anglais doit aussi être aperçu sur le banc de touche. Pep Guardiola sait qu’il doit évoluer, faire des ajustements et changer plusieurs choses. Le premier coup de peps pour Rayan Cherki aussi. L’ancien joueur de l’OL devrait faire ses grands débuts avec Manchester City, nul doute que l’international français sera scruté dans tous les sens vu ses dernières performances plus qu’encourageantes avec les Bleus.

La suite après cette publicité

Le ras-le-bol de Gyökeres

Viktor Gyökeres fait la une d’A Bola ce mercredi. L’attaquant suédois serait furieux contre le Sporting qui fait tout pour compliquer son départ. On lui avait promis un bon de sortie, mais sa direction est loin de faciliter les choses, Gyökeres aurait même affirmé qu’il parlera en temps voulu pour s’exprimer sur cette situation. L’attaquant suédois se sent trahi et déçu car une promesse de départ faite par le club ne semble pas être tenue. Des clubs intéressés, notamment en Angleterre, ont manifesté leur volonté de recruter Gyökeres, avec des offres allant jusqu’à 60-70 M€, mais le Sporting exige que la clause libératoire de 100 M€ soit payée intégralement. Justement en Angleterre Manchester United est toujours sur le coup, sauf qu’aujourd’hui le Manchester Evening News explique que la Juventus aurait offert un énorme salaire à l’international suédois, on verra comment se conclut ce dossier. Selon The Athletic, le Real Madrid a recalé Gyökeres, le jugeant trop cher.

La suite après cette publicité

Les premiers pas de Xabi Alonso scrutés

Le Real Madrid affronte Al Hilal à 21h pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde des Clubs, le début du rock and roll comme l’a annoncé l’entraîneur espagnol. Un baptême du feu abordable vu l’opposition, mais qui sera scruté dans tous les sens parce que Xabi Alonso doit trouver la formule après une saison décevante du Real. En attendant l’ancien coach du Bayer Leverkusen a déjà commencé à apporter sa patte sur certains aspects, notamment les responsabilités données à Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais a été vu de nombreuses fois en train de tirer des coups de pied arrêtés à l’entraînement, corners et coup-francs, un premier indice sur ce que prévoit de faire Xabi Alonso avec sa recrue estivale. Kylian Mbappé lui aussi se sait très attendu, cette compétition est la dernière occasion de gagner un trophée cette saison, mais surtout de rester dans la course au Ballon d’Or.