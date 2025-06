Le Real Madrid a recalé un énorme numéro 9

Le Real Madrid réalise un mercato particulièrement intéressant sur le papier, avec Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold qui s’entraînent déjà sous les ordres de Xabi Alonso aux États-Unis durant cette Coupe du Monde des Clubs. De son côté, le crack argentin de River Plate, Franco Mastantuono, débarquera en août, après avoir disputé la nouvelle compétition de la FIFA avec les Millonarios.

Enfin, Alvaro Carreras est aussi attendu, alors qu’un autre milieu de terrain et un numéro 9 au profil plutôt remplaçant sont attendus. Et selon The Athletic justement, un numéro 9 a été proposé au Real Madrid. Le Sporting a ainsi demandé aux Merengues s’ils étaient intéressés par Viktor Gyökeres, puisque le club portugais et le buteur suédois se sont mis d’accord pour que ce dernier parte cet été. Mais le Real Madrid a dit non.

Gyökeres trop cher pour Madrid

Premièrement, pour des raisons financières. Gyökeres vaut au minimum 60-70 M€, une somme que ne veut pas sortir Madrid. Ensuite, parce que le club espagnol ne peut pas garantir une place de titulaire à Gyökeres. Ce refus n’est en effet pas vraiment une surprise. Xabi Alonso a certes demandé un numéro 9 au président Florentino Pérez, mais le nouvel homme fort des Merengues souhaite surtout un profil de doublure à la Joselu, le front de l’attaque étant sans doute promis à Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.

Le clash va donc continuer entre le Suédois, auteur de 54 buts et 13 passes décisives en 52 matches, et le Sporting. Pour rappel, Gyökeres reproche aux Lisboètes de ne pas avoir tenu leur promesse de le laisser filer cet été en échange d’un chèque de 60 M€ (+ 10 M€ de bonus). Au lieu de ça, les Leões réclament 80 M€ pour leur serial buteur. Un tarif qui a freiné tous les courtisans du Scandinave, dont Arsenal, qui a mis cette piste en stand-by après une offre de 65 M€ avec bonus refusée par son homologue portugais.