Mondial des Clubs : la pique du coach de Botafogo au PSG

Cette nuit, à 3h du matin, le Paris Saint-Germain affrontera Botafogo au Rose Bowl de Pasadena, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs. Une rencontre pour laquelle les hommes de Luis Enrique sont logiquement favoris après leur victoire écrasante face à l’Atlético de Madrid (4-0). Cependant, le coach du club carioca, Renato Paiva, s’est fendu d’une pique envers le club de la capitale.

« Je pense que le cimetière du football est plein de favoris. C’est un jeu, il y a des probabilités, mais ceux d’entre nous qui préparent les matches le font de la même manière. Je veux que mon équipe fasse certaines choses, qu’elle corrige ce qui n’a pas marché, et dans le dernier match, il y a eu certaines choses, qu’elle voit les faiblesses de l’adversaire et, à partir de là, qu’elle se batte pour les trois points. Si vous entrez dans le camp du favoritisme, c’est une zone émotionnelle que vous ne pouvez pas contrôler. C’est l’impact que je veux éliminer. L’adversaire est ce qu’il est, mais il gagne, perd et fait match nul. Si je dis que nous sommes favoris, nous pouvons aborder le match à l’aise ; si je dis que nous sommes moins bons, mes joueurs peuvent entrer dans le match effrayés. Je veux qu’ils soient eux-mêmes. Je veux qu’ils soient eux-mêmes. C’est tout », a-t-il confié en conférence de presse.

Suivez le match PSG - Botafogo sur DAZN.