Nice et Séville à la lutte pour Dina Ebimbe !

Après avoir été tout proche de rejoindre l’AS Monaco cet hiver, Eric Junior Dina Ebimbe, était resté à quai, la faute à une blessure qui l’avait empêché de rejoindre le Rocher. Plus vraiment en odeur de sainteté à Francfort où il a même été écarté en fin de saison, le très polyvalent milieu de terrain français de 24 ans n’a disputé que 11 minutes en 2025.

C’est dire qu’il souhaite partir pour se relancer et trouver un projet qui lui permettra de retrouver son état de forme du début de saison où il avait marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues entre août et novembre. Cela tombe bien, plusieurs clubs sont prêts à saisir l’occasion via un prêt. Selon nos informations, Nice, qui pourrait perdre Pablo Rosario pisté par le Paris FC, est la formation la plus intéressée en France. En Espagne, c’est Séville qui est aussi très intéressé à l’idée de récupérer l’ancien espoir du PSG. À suivre.