Nice : le ministre de l’Intérieur promet de grosses sanctions

Les réactions s’enchaînent suite aux événements survenus du côté de Nice. Et pas seulement dans le monde du football. Après la ministre des Sports, c’est au tour des proches du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, d’annoncer que des sanctions seront prises contre les individus impliqués dans les violences infligées aux joueurs du Gym.

«Le ministre condamne très fermement les comportements adoptés à l’arrivée des joueurs à Nice dimanche soir. Indépendamment des sanctions pénales qui pourront être prises dans le cadre de l’enquête en cours, toutes les mesures seront prises pour écarter des stades ceux qui n’ont rien à y faire», a indiqué l’entourage du ministre à RMC Sport.

