Mercato : l’ASSE veut garder Stassin et deux autres joueurs

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne conserve de l’ambition. Fort de ses nouveaux propriétaires, le club forézien a d’ailleurs fait savoir, via son entraîneur Erik Horneland, qu’il souhaitait conserver plusieurs éléments majeurs malgré la descente. À commencer par l’attaquant belge Lucas Stassin. «Je m’attends à ce que Lucas Stassin soit là la saison prochaine. Je pense qu’il va rester, il a fait six mois top et a un contrat longue durée avec nous. On a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter. Sa situation dépend de nous, pas de lui», a confié Horneland, dans des propos relayés par Le Progrès.

La suite après cette publicité

Le coach stéphanois a également confirmé son envie de garder le milieu défensif Pierre Ekwah, pour lequel l’ASSE doit lever une option d’achat de 7 M€. « Nous essayons de voir si c’est également possible de le faire pour Pierre Ekwah, glisse Horneland. Ce sont déjà de premiers investissements à l’ouverture du mercato pour nous. » Idem pour le latéral gauche Léo Pétrot, un joueur pour lequel Horneland pense « qu’il restera à Saint-Étienne la saison prochaine. » Affaires à suivre.