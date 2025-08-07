L’OM cède Simon Ngapandouetnbu à Montpellier

Montpellier a trouvé le remplaçant de Benjamin Lecomte. Comme nous vous le révélions sur notre site, le MHSC avait fait de Simon Ngapandouetnbu sa priorité. Ce jeudi, le portier camerounais de 22 ans s’est bel et bien engagé avec le club pailladin en provenance de l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’un transfert gratuit assorti d’un bonus lié à une montée en Ligue 1. L’OM garde également une option prioritaire de rachat.

«Simon Ngapandouetnbu, nouveau gardien du MHSC. Le jeune portier camerounais (22 ans) arrive de l’Olympique de Marseille. A la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Benjamin Lecomte afin de valider sa doublette dans les buts de l’équipe première aux côtés de Mathieu Michel, le MHSC est heureux d’annoncer ce jour la signature de Simon Ngapandouetnbu», indique le communiqué de Montpellier.