Le FC Nantes présente son nouveau maillot domicile 2025/2026

Le FC Nantes dévoile un nouveau maillot domicile à la fois fidèle à son héritage et résolument tourné vers l’élégance. Arborant des bandes verticales, vertes, fines et dynamiques sur fond jaune, cette tunique rend hommage à plus de 80 ans d’histoire en créant un lien symbolique entre les générations de supporters, de joueurs et de maillots. Le logo vert de l’équipementier Macron s’affiche discrètement sur la poitrine droite, tandis que le blason brodé du club, positionné côté cœur, apporte une touche rétro assumée. Le col coréen et les bords de manches verts viennent parfaire cette esthétique soignée et équilibrée.

Autre clin d’œil à l’histoire du club : les huit étoiles brodées dans le haut du dos rappellent les huit sacres de champion de France. Mais la grande nouveauté de cette saison réside dans le retour du short vert, porté pour la dernière fois à la Beaujoire, il y a 18 ans. Combiné à des chaussettes jaunes à revers, cet ensemble revisite les couleurs iconiques du club avec modernité et contraste, tout en respectant l’ADN visuel des Jaunes & Verts. Un choix fort qui mêle tradition et innovation avec justesse.

