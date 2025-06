Juventus : Randal Kolo Muani veut rester mais…

Un peu à l’image de sa carrière, Randal Kolo Muani connaît des hauts et des bas depuis qu’il a rejoint la Juventus Turin sous forme de prêt en janvier dernier. Des débuts fracassants, puis un changement d’entraîneur qui ne lui a pas été vraiment favorable accompagné de doutes sur sa capacité à endosser le costume d’attaquant principal de la Vieille Dame. Mais l’attaquant français remonte toujours la pente. La Juventus Turin s’est entendu avec le PSG pour bénéficier de ses services lors de la Coupe du Monde des Clubs.

Elle a bien fait puisque le Français de 26 ans a entamé la compétition avec un doublé, inscrit en première période face à Al Ain. Titularisé en pointe à la place de Dusan Vlahovic, laissé sur le banc, il a ravi son entraîneur Igor Tudor et peut-être changer la donne du mercato. On s’explique. Depuis plusieurs semaines, la Juve a laissé entendre qu’elle souhaitait conserver l’international tricolore, mais à moindre frais, avec par exemple un nouveau prêt accompagné cette fois d’une option d’achat. Mais le club piémontais a également le dossier Vlahovic à régler, puisque le Serbe dispose encore d’un an de contrat.

Kolo Muani veut rester

Mais ce n’est pas tout. Chaque jour, la presse italienne explique que la Juventus est à fond sur Victor Osimhen, l’attaquant nigérian dont Naples veut se débarrasser. Il serait l’attaquant dont rêve Igor Tudor dans son schéma de jeu. Osimhen, Kolo Muani, Vlahovic, c’est au moins un de trop, voire deux. Randal Kolo Muani, lui, sait ce qu’il veut et le répète sans problème. « Je veux rester. Je suis heureux ici, je peux bien jouer et marquer des buts, je suis heureux », a-t-il lâché après la rencontre.

Autre problème potentiel pour la Juventus Turin, si Kolo Muani performe à un haut niveau pendant la Coupe du Monde des Clubs, des clubs pourraient se lancer dans la course à sa signature. Le PSG sera ravi d’écouter les éventuelles offres pour son buteur, et privilégiera forcément les transferts aux prêts. Dans ce micmac, les dirigeants de la Juventus, dont le Français Damien Comolli, vont vite devoir se décider.

