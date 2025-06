Mondial des Clubs : un nouveau match interrompu pendant près d’une heure !

Décidément, les matches de cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ne sont pas épargnés. En effet, une nouvelle rencontre a dû être interrompue pendant près d’une heure en raison des conditions météorologiques. Un message a en effet été projeté sur les écrans du MetLife Stadium, invitant les spectateurs à aller s’abriter à l’intérieur du stade.

Il s’agit du match du groupe A entre les Brésiliens de Palmeiras et les Égyptiens d’Al-Ahly. Alors que le Verdão menait 2-0 grâce à des buts signés Abou Ali (csc) et Lopez, l’arbitre a dû interrompre le match alors que le soleil brillait au-dessus de New York. Les organisateurs auraient anticipé de violents orages. Le match devrait reprendre à 20h15 (heure française).

