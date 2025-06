Mondial des Clubs : Palmeiras s’offre Al Ahly et se rapproche des 8es

Après avoir accroché le nul face à Porto (0-0) lors de la première journée, Palmeiras défiait Al Ahly, qui avait aussi tenu en échec l’Inter Miami lors de la journée inaugurale. Brésiliens et Égyptiens cherchaient donc leur première victoire dans cette compétition. Après une première période assez morne et sans but d’un côté comme de l’autre, l’écurie de São Paulo a pris l’avantage en début de second acte.

C’est Abou Ali, de la tête, qui a envoyé le ballon au fond de ses propres cages pour donner l’avantage aux Brésiliens. (1-0, 49e). Derrière, Flaco Lopez doublait la mise à l’heure de jeu (2-0). Fin de match tranquille pour Palmeiras ? Pas vraiment, puisque le match était interrompu en raison de conditions climatologiques adverses. Après près d’une heure d’interruption, le jeu reprenait et Palmeiras conservait finalement son avance pour signer une première victoire dans ce tournoi.

