Real Madrid : Xabi Alonso va devoir gérer un autre terrible casse-tête !

C’est le feu dans la Maison Blanche et on ne parle pas, ici, de la demeure du lauréat du prix de la paix de la FIFA, Donald Trump. Dimanche soir, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s’est, en effet, enfoncé dans une profonde crise. Proposition collective cataclysmique, tensions à tous les étages, défense aux aboies et nouvelle défaite (0-2) face au Celta de Vigo. Relégué à quatre points du FC Barcelone en Liga, le club madrilène est désormais attendu au tournant, mercredi soir, en Ligue des Champions lors d’un choc au sommet face à Manchester City.

Séduisante sur le papier, cette affiche sera, surtout, celle de tous les dangers pour Xabi Alonso, plus que jamais sous pression. Incapable de tirer profit d’un effectif pourtant taillé pour les grandes soirées d’Europe, l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a plus vraiment le droit à l’erreur alors que son vestiaire est, lui, au bord de l’implosion. Pour ne rien arranger, le technicien espagnol de 44 ans va, en plus, devoir composer avec de nombreux absents contre les Cityzens. Si Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham tentent de faire oublier les maux actuels des Merengues, la défense du club de la capitale espagnole sera, elle, largement amoindrie.

Six absences en défense

En plus de Dean Huijsen et David Alaba, le Real sera également privé de Dani Carvajal (arthroscopie du genou droit), Trent Alexander-Arnold (déchirure du quadriceps gauche) et Ferland Mendy (déchirure des ischio-jambiers droits). Mais ce n’est pas tout. Ces dernières heures, les Merengues ont aussi perdu Eder Militão. Après un superbe retour défensif à la 20e minute de jeu face aux Galiciens, le Brésilien s’est, en effet, tenu l’arrière de la cuisse gauche. Incapable de poser le pied par terre, il est finalement sorti du terrain avec l’aide des soigneurs du Real Madrid. Et le sixième blessé dans la défense du Real Madrid va être absent pour de longues semaines…

Ce lundi, le Real a communiqué : « après les examens réalisés sur notre joueur Éder Militão par les Services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une rupture du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon proximal. En attendant l’évolution ». Une absence potentielle de trois mois est même évoquée. Un nouveau terrible coup dur pour les Madrilènes. Face à cette hécatombe, Xabi Alonso ne devrait donc pas avoir le choix pour le choc de mercredi face à Manchester City en Ligue des Champions. Avec seulement quatre défenseurs disponibles, il pourrait aligner la paire Rüdiger-Asencio dans l’axe, avec Fran Garcia à gauche et Federico Valverde à droite. De quoi mettre un peu plus la pression sur une équipe déjà bien traumatisée…