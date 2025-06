Côme : Cesc Fabregas est entré en contact avec Alvaro Morata

Et si Côme réalisait l’un des transferts les plus médiatisés de Serie A de l’été ? Selon Sky Italie, le club entraîné par Cesc Fabregas souhaite se renforcer en attaque. Et devinez quoi, Fabregas est entré en contact avec un certain Alvaro Morata (32 ans) !

L’Espagnol connaît parfaitement la Serie A puisqu’il est sous contrat (jusqu’en 2028) avec l’AC Milan et il a également évolué à la Juventus. Cependant, l’affaire ne sera pas simple puisque le buteur est actuellement prêté à Galatasaray et que ce prêt court jusqu’en janvier 2026. Les Stambouliotes accepteront-ils de libérer un joueur ayant marqué 6 buts (3 passes décisives) en 12 matches de championnat ?