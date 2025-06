Paul Pogba affole les supporters de Boca Juniors

Ce jeudi, Paul Pogba s’est affiché sur les réseaux sociaux portant un maillot du Boca Juniors floqué Marcos Rojo, le nom de son ex-coéquipier à Manchester United. En effet, le milieu de terrain français continue de s’entrainer de son côté à Miami afin de réintégrer à nouveau une équipe professionnelle au plus vite, lui qui a été libéré de son contrat à la Juve il y a de cela quelques mois. Cette photo, vue par un grand nombre de fans du club argentin, a enflammé les réseaux. La Pioche a également posé avec Juan Roman Riquelme, le président et ancien n°10 emblématique du club de Buenos Aires.

Il n’en fallait pas plus aux supporters argentins pour commenter en masse la publication de Paul Pogba, l’invitant à signer dans leur club favori, à coups d’émojis bleu et jaune. « et si Román t’appelle ? », « viens à Boca », « la Bombonera t’attend » ou « les couleurs du maillot te vont bien » sont les messages les plus recensés dans les commentaires sous les posts Instagram du champion du monde 2018 qui est, rappelons-le en discussions avancées avec l’AS Monaco.